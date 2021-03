Veröffentlicht am 22. März 2021 von wwa

ALTENKIRCHEN – Kreisentwicklungsausschuss tagt per Video

Am Mittwoch, 24. März, tagt der Ausschuss für Demografie, Regional- und Kreisentwicklung des Kreistages. Die Sitzung wird als Videokonferenz durchgeführt. Beginn ist um 16.30 Uhr. Auf der Tagesordnung stehen eine Bedarfsanalyse für Coworking Spaces, die Vorstellung des Leader-Projektes „Weiterentwicklung der Tourismusstrukturen im Landkreis Altenkirchen“, die Fertigstellung des Projektes „Themenrundwanderwege in der Leader-Region Westerwald-Sieg“ und ein möglicher Beitritt des Landkreises Altenkirchen zum Landesverband Erneuerbare Energien Rheinland-Pfalz/Saarland e.V. Für die interessierte Öffentlichkeit gibt es die Möglichkeit, die Sitzung im Live-Stream über den Youtube-Kanal der Kreisverwaltung zu verfolgen. Ein Link hierzu findet sich am Veranstaltungstag auf der Webseite des Kreises (www.kreis-ak.de).