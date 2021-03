Veröffentlicht am 21. März 2021 von wwa

HAMM (Sieg) Diebstahl aus PKW in Hamm (Sieg)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 20. auf 21. März 2021, wurde die Seitenscheibe der Fahrertür des PKW einer 29jährigen Frau, die sich zu Besuch in Hamm befand, mit einem unbekannten Gegenstand zertrümmert. Aus dem Innern des auf einem Parkplatz abgestellten Wagens wurde lediglich eine Flasche Wasser entwendet. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Altenkirchen zu melden. Quelle: Polizei