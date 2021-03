Veröffentlicht am 21. März 2021 von wwa

KOBERN-GONDORF – Schwerer Verkehrsunfall unter Beteiligung eines vierjährigen Kindes

Am frühen Samstagabend, 20. März 2021, kam es in Kobern-Gondorf zu einem Verkehrsunfall, an dem ein vierjährigen Kind beteiligt war. Das Kind geriet mit seinem Laufrad vor einen anfahrenden Transporter und wurde von ihm überrollt. Das Kind wurde nach notärztlicher Erstversorgung mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Akute Lebensgefahr, so die Polizei bestehe nicht. Quelle: Polizei