CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – 62 neue Corona-Infektionen und zwei Todesfälle im Landkreis Altenkirchen

Veröffentlicht am 21. März 2021 von wwa

CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – Informationen der Kreisverwaltung Altenkirchen zum Corona-Virus – Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen: Zwei Frauen aus der VG Wissen verstorben – 62 Neuinfektionen seit Freitag – Inzidenz jetzt bei 155,3

Die tagesaktuellen Zahlen zur Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen, 21. März 2021, um 12.30 Uhr: Seit Beginn der Pandemie gab es im Kreis Altenkirchen 3.162 laborbestätigte Infektionen im Kreis Altenkirchen, das sind 62 mehr als am Freitag, 19. März. Die Zahl der mit oder an Corona Verstorbenen steigt mit dem Tod von zwei Frauen im Alter von 86 und 90 Jahren aus der Verbandsgemeinde Wissen auf 78. Geheilt sind 2.352 Personen, stationär behandelt werden 41 Menschen aus dem Landkreis. Aktuell sind insgesamt 730 Menschen positiv auf eine Corona-Infektion getestet, bei rund zwei Dritteln davon liegt eine Mutation vor. Zudem werden Verdachtsfälle auf Mutationen hin überprüft.

Die Sieben-Tage-Inzidenz wurde vom Landesuntersuchungsamt (LUA) in Koblenz mit Stand von 11.10 Uhr am Sonntag bei 155,3 gemeldet. Der Landeswert lag bei 77,7. Landesweit liegen mit Stand von Sonntag insgesamt acht von 36 Landkreisen und kreisfreien Städten über der 100er Inzidenz.

Im Impfzentrum in Wissen fanden mit Stand von Freitag (19. März) bislang insgesamt 10.452 Impfungen statt, 2.643 Personen haben dort ihre Erst- und Zweitimpfung erhalten. Vom Infektionsgeschehen ist aktuell die Kindertagesstätte (Kita) St. Maria Magdalena in Gebhardshain betroffen: Hier wurde ein Kind positiv getestet, weitere sind symptomatisch, Tests laufen. Die Kita ist bis zum 1. April geschlossen.

Die aktualisierte Corona-Statistik für den Kreis Altenkirchen

Zahl der seit Mitte März 2020 kreisweit Infizierten: 3.160

Steigerung zum 19. März: +62

Aktuell Infizierte: 730

Geheilte: 2.352

Verstorbene: 78/+2

in stationärer Behandlung: 41

7-Tage-Inzidenz: 155,3

Impfzentrum Wissen (Stand: 19. März): 10.452 Impfungen insgesamt 7.809 Erst-, 2.643 Zweitimpfungen