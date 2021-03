Veröffentlicht am 22. März 2021 von wwa

ALTENKIRCHEN – Haus Felsenkeller bietet ab sofort sein Tagungshaus für beruflich Reisende an. Ab sofort steht ein neues Nutzungs- und Hygienekonzept bereit.

Seit einem Jahr steht der Tagungshausbetrieb im Haus Felsenkeller in Altenkirchen nun still. Wo sonst Woche für Woche Jugendgruppen ein und aus gingen, herrscht seit Beginn der Coronapandemie gähnende Leere. Im Bildungsbereich im Haus Felsenkeller, konnten zumindest im letzten Sommer Präsenzkurse stattfinden, wenn auch mit eingeschränkter Teilnehmendenzahl. Das Tagungshaus konnte selbst in den Sommermonaten des vergangenen Jahres nicht die üblichen Jugendgruppen beherbergen, da diese aus mehr als zehn Haushalten bestehen. Das heißt also: Seit ziemlich genau einem Jahr schon keine Einnahmen mehr für das Tagungshaus und kein buntes Treiben im Gebäude.

Daher stellte sich für das Team im Felsenkeller die Frage: „Wie können wir auch während der Pandemie mit dem Tagungshaus die monetären Einbußen auffangen? Wie kriegen wir es hin, dass das Haus nicht ganz leer steht?“ Die Antwort lautet „Monteursunterkünfte“. Daher hat das Team geplant, gerechnet und alles vorbereitet; ab sofort stehen die Zimmer im Tagungshaus zur Vermietung für beruflich Reisende bereit. Natürlich nur mit Einzelbelegung und unter Einhaltung der aktuell geltenden Schutzverordnung. Ausreichend Sanitäranlagen sind vorhanden. Zudem bietet die große und voll ausgestattete Gemeinschaftsküche im Tagungshaus genug Platz, damit die Gäste die vorgeschriebenen Abstände einhalten können. Außerdem gibt es ein großes Außengelände, das natürlich auch genutzt werden kann. Große Parkplätze, zum Abstellen von Transportern o.ä., sind ebenfalls verfügbar. Der Mindestaufenthalt beträgt drei Nächte. Pro Nacht kostet ein Zimmer 35 Euro pro Person. Um frühzeitige Reservierung wird gebeten. Firmen, die auf der Suche nach Unterbringungsmöglichkeiten für ihre Monteure oder Saisonarbeiter sind, sind im Felsenkeller also genau richtig.

Mehr Informationen zum Haus Felsenkeller auf www.haus-felsenkeller.de. Bei Interesse per Mail an tagungshaus@haus-felsenkeller.de melden.