Veröffentlicht am 21. März 2021 von wwa

NEUWIED – Termine für Schnelltestzentrum in Block auch per Telefon

Das Zentrum für Corona-Schnelltests im Bürgerhaus Block, das die Stadt Neuwied Mitte der Woche in Betrieb genommen hat, wird sehr gut angenommen. Die Belegung der fünf Testkabinen ist durchweg hoch. Für alle die, die sich noch testen lassen wollen, hat die Stadtverwaltung eine gute Nachricht: Neben der Terminvereinbarung über die städtische Homepage Neuwied www.neuwied.de/corona.html ist nun auch eine Anmeldung per Telefon möglich – und zwar über die 02631 8020. Diese Nummer ist nur während der Öffnungszeiten der Stadtverwaltung erreichbar. Welchen Weg man auch wählt – für eine Testung ist eine vorherige Anmeldung in jedem Fall erforderlich.