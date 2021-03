Veröffentlicht am 26. März 2021 von wwa

NEUWIED – Kinder- und Jugendbüro baut digitales Angebot aus – Neue Website und spannendes Ferienprogramm gehen online

Die Website des Kinder- und Jugendbüros (KiJub) der Stadt Neuwied mit vielseitigen Informationen für Familien, Kinder, Jugendliche, Vereine, Verbände und alle Interessierten wurde umfassend erneuert und präsentiert sich ab dem 26. März optisch wie inhaltlich im neuen Stil unter www.kijub-neuwied.de .

Serviceorientierte interaktive Funktionen erleichtern Interessierten dann ihre Suche im Themenspektrum: Team und Aufgabenfelder des Kinder- und Jugendbüros, analoge und digitale Ferien- und Freizeitangebote, Veranstaltungen des Kijub und des Big House, Empfehlungen zum Jugendschutz, aktuelle Juleica-Kurse, Jugendbeirat, Bundesfreiwilligendienst, Informationen über mögliche Förderungen und Zuschüsse für Familien, Vereine und Verbände. Klar aufgeteilt und übersichtlich sind diese nun anhand einer einfachen Navigation zu finden. Alle Anforderungen an mobile Endgeräte werden dabei erfüllt.

Aufgrund der aktuellen gültigen Corona-Bekämpfungsverordnung (CoBeLVO) des Landes Rheinland-Pfalz musste das Kijub die geplanten Ferienfreizeiten leider absagen und hat sich stattdessen vielfältige, bunte Osterspaß-Seiten und spannende Mitmach-Aktionen für Familien ausgedacht. Diese und viele weitere Angebote finden sich auf der neuen Website unter www.neuwied.de/unsere-angebote.html .

Die bunten Osterspaß-Seiten gehören zum digitalen Freizeitprogramm des Kijub. Hier sollte für jeden etwas dabei sein, denn neben Wissenswertem rund um Ostern kann man bei Oster DIY mit vielerlei Bastelanleitungen und Vorlagen kreativ werden, Forscher kommen bei den Ei-Experimenten voll auf ihre Kosten und Spiele rund ums Ei können sowohl outdoor als auch in der Wohnung gespielt werden. Um die Familie an Ostern zu verblüffen, gibt es auch eine Anleitung für eine kleine Zaubershow mit geheimnisvollen Tricks sowie Osterrezepte zum Nachbacken und Kochen und eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, um aus Servietten Osterhasen zu falten, die eine dekorative Festtafel garantieren. Das Knacken kniffliger Osterrätsel, sowie Osterwitze und Zungenbrecher fehlen auch nicht zum Osterspaß. (www.neuwied.de/osterspass.html)

Tolle Mitmachaktionen mit der Möglichkeit, etwas zu gewinnen, bietet das Kinder- und Jugendbüro unter www.neuwied.de/mitmachaktionen.html . Eine GPS-Schnitzeljagd des Jugendhauses Heimbach-Weis führt mithilfe von GPS-Koordinaten durch die Natur und schärft den Blick für versteckte Geocaches. Mit Geschick und Köpfchen lassen sich die versteckten Schätze finden. Wird ein Cache entdeckt, muss er gegen einen anderen Gegenstand ausgetauscht werden, damit auch nachfolgende Finder noch etwas davon haben. Als Erinnerung an die gefundenen Geocaches soll eine eigene Schatzkarte gestaltet werden, wobei Kreativität und Fantasie gefragt sind. Wer bis zum 16. April ein Foto seiner Schatzkarte mit Einwilligungserklärung an JHW@stadt-neuwied.de schickt, kann zwei Eintrittskarten für den Zoo Neuwied gewinnen.

Wer gerne bastelt und dem Jugendhaus dabei helfen möchte, einen insektenfreundlichen Garten anzulegen, kann ein Insektenhotel bauen. Der Heimbach-Weiser Kinder- und Jugendtreff möchte in seinem Garten Nützlingen eine Nisthilfe anbieten. Damit die Brutstätte von den potentiellen Gästen auch angenommen wird, müssen allerdings einige Voraussetzungen stimmen. Für den Bau gibt es viele Variationsmöglichkeiten, zum Beispiel was Länge und Durchmesser der Brutröhren betrifft – fast genauso viele, wie es Insekten gibt. Genau erklärt wird dies in der Bauanleitung im Internet. Die fertigen Insektenhotels können dann nach vorheriger Info per Mail an JHW@stadt-neuwied.de und einer beigefügten Einwilligungserklärung am 9. April zum Jugendhaus Heimbach-Weis in die Waldstraße 47a gebracht werden. Bei einer Sommer-Natur-Aktion werden alle abgegebenen Hotels aufgehängt und das Schönste prämiert. Zu gewinnen gibt es zwei Eintrittskarten für den Zoo.

Wer gerne kocht, kann bei der Aktion „Gesund kochen mit Superhelden – Mach mit und gewinne!“ teilnehmen. Dafür muss aus vier Kochvideoanleitungen ein Gericht nachgekocht und ein Foto davon mit Name und Anschrift sowie der Datenschutzerklärung bis zum 30. April an kijub@neuwied.de gesendet werden. Alle Teilnehmer erhalten ein cooles Sammelheft mit entsprechenden Sammelkarten, auf denen verschiedene Gemüsearten als Superhelden abgebildet sind, und die Rezepte aus den Kochvideos nach Hause geschickt. Außerdem wird unter allen Teilnehmenden ein Superhelden-Foodpaket verlost.