Veröffentlicht am 21. März 2021 von wwa

NEUWIED – Fairtrade-Steuerungsgruppen treffen sich weiterhin online

Die Fairtrade-Steuerungsgruppen von Stadt und Kreis Neuwied treffen sich nun gemeinsam im Rahmen von Videokonferenzen, um den fairen Handel in der Region weiter zu fördern und miteinander vernetzt zu bleiben. Sichtbares Zeichen der Kooperationen ist der auffällig dekorierte Fairtrade-Bus, der die Linie 103, Neuwied-Dierdorf, bedient und Werbung für die Internetseite „Fairtrade Stadt und Landkreis Neuwied“ macht. Die Steuerungsgruppen haben für dieses Jahr weitere Aktionen geplant. Deren Umsetzung muss jedoch aufgrund der Corona-Pandemie und den damit einhergehenden Verordnungen jeweils relativ spontan erfolgen. Doch da die Gruppen in engem Kontakt bleiben, sehen sie darin keine Probleme. „Wir bleiben engagiert und flexibel“, so die Botschaft der Fairtrade-Aktiven.