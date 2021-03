Veröffentlicht am 21. März 2021 von wwa

BAD MARIENBERG – Verkehrsunfallflucht in Bad Marienberg

Am Freitag, 19. März 2021, zwischen 18:00 und 18:30 Uhr wurde ein in der Bismarckstraße auf Höhe der NASPA geparkter Pkw durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Hinweise auf den Unfallverursacher bitte an die Polizei Hachenburg, Tel.: 02662-95580. Quelle: Polizei