21. März 2021

KIRCHEN – Verkehrsunfallflucht durch Tanklastzug in Kirchen

Am Dienstagmittag, 16. März 2021, gegen 14:45 Uhr befuhr ein 21jähriger Mann mit seinem Sattelauflieger die B 62 im Bereich Kirchen-Freusburg. Im Verlauf der Strecke kam ihm im Gegenverkehr ein Tanklastzug entgegen. Bei der Vorbeifahrt stießen beide Lastzüge mit den Außenspiegeln zusammen. Der Fahrer des Tankzuges setzte seine Fahrt in Richtung Mudersbach fort, ohne die erforderlichen Feststellungen zu ermöglichen. Bei dem flüchtigen Lkw soll es sich um einen weißen Mercedes Actros mit Auflieger und blauem Schriftzug handeln. Hinweise an die Polizei Betzdorf. Quelle: Polizei