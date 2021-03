Veröffentlicht am 21. März 2021 von wwa

BETZDORF – Auffahrunfall in der Wilhelmstraße in Betzdorf

Am Donnerstag, 18. März 2021, gegen 17:10 Uhr befuhr ein 34jähriger Pkw-Fahrer die Wilhelmstraße und musste an der rotlichtzeigenden Ampelanlage anhalten. Ein 19jähriger Fahrer eines Opel Astra fuhr infolge unachtsamer Fahrweise, so die Polizei, auf das bereits stehende Fahrzeug auf. Es entstand leichter Sachschaden; verletzt wurde niemand. Quelle: Polizei