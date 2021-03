Veröffentlicht am 20. März 2021 von wwa

WALDBREITBACH – Verkehrsunfallflucht in Waldbreitbach – Polizei sucht Fahrer/in eines schwarzen BMW Kombi mit AW Kennzeichen

Am Freitag, 19. März 20221, gegen 00:10 Uhr, kam es in der Neuwieder Straße in Waldbreitbach zu einer Verkehrsunfallflucht. Beim Wenden auf der Neuwieder Straße beschädigte ein Fahrzeug einen am Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten PKW. Zeugen beobachteten, wie sich das Fahrzeug anschließend mit hoher Geschwindigkeit von der Unfallstelle entfernte. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen BMW Kombi, neueres Baujahr, mit AW- Kennzeichen.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei