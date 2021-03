Veröffentlicht am 20. März 2021 von wwa

BENDORF – Alkoholisierter Transporter-Fahrer verursacht Verkehrsunfall und flüchtet von der Unfallstelle – Verursacher ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis

Am Donnerstagabend, 18. März 2021, gegen 19:30 Uhr fuhr der 44jährige Fahrer eines VW-Transporters rückwärts aus einer Hofeinfahrt in der Brunnengasse in Bendorf-Sayn heraus und touchierte dabei einen auf der gegenüberliegenden Straßenseite geparkten Pkw. Anschließend fuhr er wieder in den Hof zurück, stellte den Transporter ab und verließ die Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Der Vorfall wurde jedoch von einem aufmerksamen Zeugen beobachtet, der die Polizei in Bendorf verständigte. Im Rahmen der anschließenden Unfallaufnahme konnte der Unfallverursacher ermittelt und vor Ort angetroffen werden. Bei diesem wurde während der Befragung deutlicher Alkoholgeruch festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,64 Promille, woraufhin ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Weiterhin stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Abschließend wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und der Fahrzeugschlüssel präventiv sichergestellt. Quelle: Polizei