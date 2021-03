Veröffentlicht am 20. März 2021 von wwa

HARTENFELS – „Lernpaten“ freuen sich über Scheck der Lions Clubs – Erlöse aus den Adventslosen 2020 überreicht

Das Jahr 2020 hielt einige Änderungen bereit. Das galt auch für den traditionellen Adventskalender der Lions, der letztes Jahr zum Adventslos wurde und sein Aussehen änderte. Geblieben ist aber der gute Zweck, der dahintersteht.

Das Lions Hilfswerk Westerwald e.V. hat 2020 mit freundlicher Unterstützung der Lions Clubs Altenkirchen-Friedrich Wilhelm Raiffeisen und Bad Marienberg sowie dem Lions Club Westerwald 7.000 Exemplare dieses Adventsloses herausgegeben.

Im HUF Dorf in Hartenfels wurden nun 10.000 Euro aus den Erlösen dieser LIONS-Adventsaktion an die Begünstigten überreicht: Das Lernpaten-Projekt des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) Landesverband Rheinland-Pfalz, Haus für Jugend und Familienhilfe Westerwald, in Kölbingen.

Die Verantwortlichen dieses Gemeinschaftsprojektes unter dem Motto „Keiner darf verloren gehen“ berichteten bei der offiziellen Scheckübergabe von der wertvollen Arbeit der Lernpaten. In den zehn Jahren seit Gründung der Initiative blickt man stolz auf die tolle Zahl von 68 Lernpaten an 33 Grund- und Förderschulen.

Frank Simon (Ansprechpartner und Projektleiter im Haus für Jugend- und Familienhilfe Westerwald) und Alexandra Khan vom Kreisjugendamt Montabaur schwärmten beide von dem mit viel Herzblut betriebenen Projekt, bei dem Lernpaten ihre persönliche Zeit und Unterstützung an Grundschulkinder verschenken.

„Die letzten Monate waren schwierig. Wir merken, wie Kinder den Kontakt und den Boden verlieren. Umso wichtiger, engagierte Lernpaten zu haben, die sie auffangen“, schilderte Frank Simon den durch Corona entstandenen Alltag. „Sie alle eint das Interesse und die Fürsorge für die Kinder.“

Die ehrenamtlich agierenden Lernpaten aus allen Bereichen der Gesellschaft bringen ganz viel Engagement mit und erhalten große Dankbarkeit von den Kindern zurück, freuen sich Alexandra Khan und Frank Simon.

Alexander Kolling, Abteilungsleiter Kinder, Jugend und Familie des DRK-Landesverbandes in Mainz, lobte die Arbeit und den persönlichen Einsatz der beiden.

„Wir geben unser Bestes und sind so dankbar für die großzügige Spende der Lions“, brachten Frank Simon und Alexandra Khan ihre Freude zum Ausdruck. „Mit diesen Geldern geht es in die nächste Phase und ein Traum in Erfüllung. Lernpaten 2.0 sozusagen.“ (Doris Kohlhas)

Foto: Erste Reihe (v.l.): Frank Simon (Teamleiter Flexible Hilfen im Haus für Jugend und Familienhilfe Westerwald) – Alexandra Khan (Kreisverwaltung Montabaur) – Georg Huf (LC Bad Marienberg). Zweite Reihe (v.l.): Doris Kohlhas (LC Bad Marienberg) – Alexander Kolling (Landesverband DRK) – Barbara Hombach (LC Bad Marienberg). Hintere Reihe (v.l.): Hjalmar Menk (LC Bad Marienberg) – Rudolf Schwan (LC Westerwald) – Mike Bender (LC Altenkirchen-Friedrich Wilhelm Raiffeisen). Foto: Röder-Moldenhauer