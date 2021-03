Veröffentlicht am 20. März 2021 von wwa

BENDORF – Fahrraddiebstahl in Bendorf am Kaufland

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 16. auf 17. März 2021 kam es zu einem Fahrraddiebstahl in Bendorf. Unbekannte Täter lösten das am Eingang des Kauflands abgestellte schwarze BMX-Rad über den Schnellspanner von dem angeschlossenen Vorderrad und transportierten dieses bis in die Obere Rheinau, wo es schließlich zurückgelassen wurde.

Wer Angaben machen kann wird gebeten, mit der Polizei Bendorf Kontakt aufzunehmen. Quelle: Polizei