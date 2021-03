Veröffentlicht am 20. März 2021 von wwa

NEUWIED – Verkehrsuntaugliches Gespann in Neuwied kontrolliert

Am Mittwochvormittag, 17. März 2021, wurde gegen 12:30 Uhr in der Langendorfer Straße ein LKW mit Anhänger kontrolliert. Die Ladung, bestehend aus einer mobilen Säge, ein Hopser, mehreren Schaufeln, Kanistern mit Benzin und einer Schubkarre, wurde ohne jegliche Sicherung transportiert. Die Beleuchtung des Anhängers war aufgrund eines technischen Defekts nicht an den LKW angeschlossen. Die Weiterfahrt wurde bis zur Behebung der Beanstandungen untersagt, was der 31jährige Fahrer umgehend erledigte. Quelle: Polizei