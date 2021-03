Veröffentlicht am 19. März 2021 von wwa

HERDORF – Täter nach Diebstahl im Drogeriemarkt in Herdorf festgenommen

Am Mittwochnachmittag, 17. März 2021, gegen 15:50 Uhr kam es in einem Drogeriemarkt in Herdorf zu einem Ladendiebstahl. Der 36jährige Tatverdächtigte stahl Waren im Wert von über 240 Euro, konnte jedoch unmittelbar nach der Tatausführung festgenommen werden. Die weiteren polizeilichen Maßnahmen wurden durch die Polizei Betzdorf durchgeführt. Quelle: Polizei