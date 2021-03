HELMEROTH – Vollbrand eines Gebäudes in Helmeroth – eine Person verletzt – drei Feuerwehren im Einsatz

Veröffentlicht am 19. März 2021 von wwa

HELMEROTH – Vollbrand eines Gebäudes in Helmeroth – eine Person verletzt

Am Freitagmittag, 19. März 2021, gegen 13:40 Uhr hieß es für die Feuerwehren Altenkirchen, Hamm und Wissen: Gebäudebrand an der Straße „Im Winkel“ in Helmeroth. Eine riesige Rauchwolke wies den Rettungskräften den Weg zum Unglücksort. Ein Werkstattgebäude stand in hellen Flammen.

Schnell waren die Aufgaben der Feuerwehrkräfte verteilt und von allen Seiten traten die Strahlrohre in Aktion. Der Besitzer hatte bereits einige Fahrzeuge in Sicherheit gebracht. Trotz der schnellen Reaktion der Feuerwehrleute brach die Halle peu à peu zusammen. Besondere Vorsicht galt den Solarzellen auf dem Dach.

Vor Ort verschaffte sich Ortsbürgermeister Paul Stefes einen Eindruck von der Lage. Eine Person erlitt Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Im Einsatz waren rund 60 Feuerwehrleute aus Altenkirchen, Hamm und Wissen. Dazu der DRK-Rettungsdienst und drei Helfer der DRK-Bereitschaft Altenkirchen-Hamm, die Polizei und ein Vertreter der Unteren Wasserbehörde bei der Kreisverwaltung Altenkirchen. Über die Brandursache können noch keine Angaben gemacht werden. (bt) Fotos: Bernhard Theis