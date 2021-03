MAINZ – CDU-Landtagsfraktion beauftragt Christian Baldauf mit Reformagenda

Veröffentlicht am 19. März 2021 von wwa

MAINZ – Konstituierung der CDU-Landtagsfraktion – CDU-Landtagsfraktion beauftragt Christian Baldauf mit Reformagenda

Die CDU-Landtagsfraktion hat in ihrer konstituierenden Sitzung Christian Baldauf einstimmig zum Fraktionsvorsitzenden gewählt. Zudem wurde auf seinen Vorschlag hin auch der bisherige Parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Fraktion, Martin Brandl, in seinem Amt bestätigt.

Christian Baldauf: „Ich freue mich sehr darüber und danke meiner Fraktion herzlich für diesen großen Vertrauensbeweis. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Als meine zentrale Aufgabe sehe ich es jetzt an, einen Modernisierungsprozess in der CDU-Landtagsfraktion anzustoßen und zu moderieren. Denn nach der klaren Niederlage bei der Landtagswahl müssen wir nicht zuletzt auch unsere parlamentarische Arbeit in allen Facetten hinterfragen. Wir wollen in einer Zukunftswerkstatt unsere Arbeit, die Strukturen, die Abläufe und die Kommunikation ehrlich und selbstkritisch auf den Prüfstand stellen. Nur wenn wir das tun und eine grundsätzliche Erneuerung in Angriff nehmen, können wir an frühere Erfolge anknüpfen. Dankbar bin ich meiner Fraktion, dass sie mir den Auftrag gegeben hat, gemeinsam eine Reformagenda zu erarbeiten und den notwendigen Modernisierungsprozess zu starten.“

Martin Brandl: „Die neugewählte CDU-Landtagsfraktion weist viele neue, junge Köpfe auf. Zudem haben wir bereits in den zurückliegenden Jahren einen personellen Umbruch eingeleitet. Keine andere Fraktion hat sich in vergleichbarem Umfang neu aufgestellt. Wir haben jetzt die große Chance eines Neubeginns. Zunächst einmal werden wir die in der heutigen Fraktionssitzung begonnene Diskussion in der kommenden Woche fortsetzen. Anschließend werden wir die notwendigen Analyse-, Optimierungs- und Steuerungsprozesse einleiten. Ich freue mich sehr darüber, dass ich meine Arbeit an der Seite von Christian Baldauf fortsetzen kann und danke den Kolleginnen und Kollegen für dieses schöne Votum.“