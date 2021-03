Veröffentlicht am 19. März 2021 von wwa

MITTELHOF – Einbruchsdiebstahl in Campinghütte in Mittelhof

In der Zeit von Sonntag, 14. März 2021, von 20:00 Uhr bis Montag, 15. März 2021, bis 10:00 Uhr, drangen unbekannte Täter in die Campinghütte eines 65jährigen Mannes ein. Die Eingangstür der Hütte wurden in Höhe des Schlosses aufgehebelt. Das Vorhängeschloss des angebauten Geräteschuppens wurde vermutlich mit einem Bolzenschneider durchtrennt. Die unbekannten Täter entwendeten einen 32 Zoll Panasonic-Fernseher sowie einen elektrischen Backofen. Hinweise nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen. Quelle: Polizei