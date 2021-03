CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – 44 neue Corona-Infektionen im Landkreis Altenkirchen

Veröffentlicht am 18. März 2021 von wwa

CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – Informationen der Kreisverwaltung Altenkirchen zum Corona-Virus – Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen: 44 Neuinfektionen am Mittwoch – Inzidenz bei 136,6

Die tagesaktuellen Zahlen zur Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen, 18. März 2021, um 15.30 Uhr: Seit Beginn der Pandemie gab es 3.045 laborbestätigte Infektionen im Kreis Altenkirchen, das sind 44 mehr als am Mittwoch, 17. März. Die Zahl der mit oder an Corona Verstorbenen liegt bei 75. Geheilt sind 2.340 Personen, stationär behandelt werden 38 Menschen aus dem Landkreis. Aktuell sind insgesamt 630 Menschen positiv auf eine Corona-Infektion getestet, bei 401 liegt die britische Mutation vor, in zwei Fällen wurde die südafrikanische Mutation nachgewiesen. In 78 Fällen finden noch Untersuchungen auf Mutationen statt. Die Sieben-Tage-Inzidenz wurde vom Landesuntersuchungsamt (LUA) in Koblenz bei 136,6 gemeldet. Der Landeswert lag bei 69,1. Im Impfzentrum in Wissen fanden am Donnerstag 376 Impfungen statt.

Weiterhin sind die beiden Kliniken in Altenkirchen und Kirchen stark von Infektionen betroffen, das Gesundheitsamt meldet 25 Mitarbeiter und 23 Patienten mit Infektion in Altenkirchen und jeweils 15 Beschäftigte und Patienten in Kirchen. Ebenfalls betroffen sind die städtische Kindertagesstätte in Herdorf mit den positiv getesteten Kindern und einer Mitarbeiterin, die evangelische Kita Altenkirchen mit zwei positiv getesteten Kindern, das Haus am Park in Niedersteinebach mit 14 Bewohnern und acht Mitarbeitern.

Die aktualisierte Corona-Statistik für den Kreis Altenkirchen

Zahl der seit Mitte März 2020 kreisweit Infizierten: 3.045

Steigerung zum 17. März: +44

Aktuell Infizierte: 630

Geheilte: 2.340

Verstorbene: 75

in stationärer Behandlung: 38

7-Tage-Inzidenz: 136,6

Impfzentrum Wissen: 8.252 Erstimpfungen, 2.224 Zweitimpfungen

Der Überblick nach Verbandsgemeinden

Altenkirchen-Flammersfeld: 1.031/+17

Betzdorf-Gebhardshain: 628/+11

Daaden-Herdorf: 355/+11

Hamm: 219/+1

Kirchen: 448/+4

Wissen: 364/+6