SECK – Sachbeschädigung an Vereinsheim am Secker Weiher

In der Zeit von Samstag bis Montag, 13. bis 15. März kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Vereinsheim am Secker-Weiher. Der oder die Täter beschädigten mehrere Rollläden, Scheiben und Lampen des Vereinsheims. Es entstand hoher Sachschaden. Die Polizei Westerburg bittet um sachdienliche Hinweise (Tel. 02663-98050). Wer hat in der fraglichen Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen. Quelle: Polizei