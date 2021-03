DIERDORF – Veranstaltungskalender des Naturparks Rhein-Westerwald und dem Forstamt Dierdorf vorgestellt!

Veröffentlicht am 18. März 2021 von wwa

DIERDORF – Seien Sie der Natur auf der Spur – Veranstaltungskalender des Naturparks Rhein-Westerwald und dem Forstamt Dierdorf vorgestellt!

Hinter uns liegt ein anstrengendes Coronajahr. Zum gegenseitigen Schutz sind Abstand halten und Kontakteinschränkungen mittlerweile fest in unseren Alltag integriert. Auch im Naturpark Rhein-Westerwald waren die Auswirkungen der Pandemie direkt spürbar. Veranstaltungen mussten im letzten Jahr abgesagt werden, beliebte Programmpunkte im Jahresverlauf wurden verschoben, andere Veranstaltungen konnten nur online stattfinden. Die Einschränkungen durch Corona haben allerdings auch dafür gesorgt, dass immer mehr Menschen den Weg nach draußen gesucht haben und mit Begeisterung die Natur vor der eigenen Haustüre entdeckt haben.

In Erwartung, dass sich die Situation durch die fortlaufenden Impfungen verbessert, haben der Naturpark und das Forstamt entschlossen, auch in diesem Jahr das beliebte Jahresprogramm „Der Natur auf der Spur“ zusammen zu stellen. Unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln sollen Veranstaltungen wieder möglich gemacht werden. Das Jahresprogramm wurde am 17. März 2021 im Schlosspark in Neuwied vorgestellt.

Der Naturpark und das Forstamt freuen sich auf ein spannendes Veranstaltungsjahr mit ca. 180 Veranstaltungen zu den Themen Artenschutz, Kulinarisches, praktischer Naturschutz, Gesundheit oder unterschiedliche Themenwanderungen. Erstmalig in diesem Jahr bietet der Naturpark eine eigene Veranstaltungsreihe mit zertifizierten Natur- und Landschaftsführern (ZNL’s) zu den Themen Römer, Ritter, Soldaten, geologischen Besonderheiten und Leben im Einklang mit der Natur an. Auch vom Forstamt werden die alljährlichen Veranstaltungen rund um das Thema Wald angeboten.

Die 1. Vorsitzende des Naturparks, Fürstin zu Wied freut sich vor allem über das breitgefächerte Angebot: „Geführte Wanderungen und Exkursionen, Imkerkurse oder ein Erlebniskochen am Lagerfeuer bieten eine breite Palette an unterschiedlichen Naturangeboten. Unser Dank gilt den vielen Akteuren, die durch ihre kreativen Angebote dazu beitragen, Natur auch in Pandemiezeiten erlebbar zu machen.“

„Wir merken, dass das Interesse an Natur- und Umweltthemen in allen Altersklassen zunimmt. Gerade auch im Hinblick auf künftige Herausforderungen wie die Auswirkungen des Klimawandels auf unsere Wälder, ist es wichtig, dass diese Themen im Bewusstsein der Menschen sind. Das Jahresprogramm mit seinen vielen Facetten leistet hierzu einen wichtigen Beitrag“, so Uwe Hoffmann, Direktor des Forstamtes Dierdorfs.

Dr. Richard nutzte die Präsentation des Jahresprogrammes, dem Naturpark auch in diesem Jahr eine Spende der Stiftung „WIR FÜR HIER“ der Sparkasse Neuwied in Höhe von 20.00,00 Euro zu überbringen. Die 1. Vorsitzende bedankte sich ganz herzlich für die finanzielle Unterstützung der erfolgreichen Naturparkarbeit.

Der Veranstaltungskalender „Der Natur auf der Spur“ ist bei der Geschäftsstelle des Naturparks Rhein-Westerwald, allen Verbandsgemeindeverwaltungen des Kreises Neuwied sowie der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld, den jeweiligen Tourist-Informationen, bei den Filialen der Sparkasse Neuwied und beim Forstamt Dierdorf erhältlich. Alle Veranstaltungen sind auf der Homepage des Naturparks Rhein-Westerwald e.V. (www.naturpark-rhein-westerwald.de) im Kalender übersichtlich dargestellt und können auch als pdf-Datei heruntergeladen werden.

Foto: (v.l.): Fürstin Isabelle zu Wied (1. Vorsitzende des Naturparks), Irmgard Schröer (Geschäftsführerin Naturpark Rhein-Westerwald), Uwe Hoffmann (Direktor Forstamt Dierdorf), Gerhard Willms (Förster und Waldpädagoge Forstamt Dierdorf), Achim Hallerbach (2. Vorsitzender des Naturparks), Dr. Hermann-Josef Richard (Vorsitzender des Vorstand Sparkasse Neuwied)