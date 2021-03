Veröffentlicht am 17. März 2021 von wwa

CORONA – LANDKREIS NEUWIED Der Landkreis Neuwied verzeichnet 13 neue Corona-Infektionen und einen Todesfall

Im Kreis Neuwied wurden 13 neue Corona- Positivfälle sowie ein weiterer Todesfall registriert. Die Summe aller Positivfälle steigt auf 5.527 an. Der Inzidenzwert liegt gemäß aktueller Berechnung durch das Landesuntersuchungsamt RLP bei 87,5. Bisher gibt es im Kreis Neuwied 317 nachgewiesene Fälle von Corona Mutationen.

Im Impfzentrum wurden am Mittwoch 600 Erst- und 200 Zweitimpfungen durchgeführt. Durch mobile Teams erfolgten nochmals 40 Erstimpfungen. Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass die Abläufe im Impfzentrum zügig und schnell sind. Es ist ausreichend, wenn das Impfzentrum frühestens 10 bis 15 Minuten vor Termin aufgesucht wird. So werden längere Warteschlangen vermieden und die Parkplätze nicht überlastet.