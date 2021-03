Veröffentlicht am 17. März 2021 von wwa

NEUWIED – Geöffnet: LEGO®-Welten in der StadtGalerie entdecken – Besuch ist nach vorheriger Terminvereinbarung möglich

Die 17. Coronabekämpfungsverordnung des Landes macht es möglich: Die StadtGalerie in der ehemaligen Mennonitenkirche aus dem Jahre 1768 kann wieder ihre Türen öffnen und Besucherinnen und Besucher zu einer besonderen Ausstellung empfangen.

LEGO®-Bausteine: Es gibt wohl kaum ein Kind, dass nicht mit den farbigen Kunstoffklötzchen gespielt hat. Welche Welten sich daraus bauen lassen, das zeigt die Ausstellung „Stein auf Stein“, die bis Ende Juli in der StadtGalerie Exponate aus der Sammlung Lange präsentiert. Das Team Lange (Tanja, Andrea, Johannes und Christian Lange) stellt der Galerie zahlreiche Modelle aus fünf Jahrzehnten LEGO®-Geschichte zur Verfügung und zeigt bemerkenswerte Exponate.

Zum Besuch der Ausstellung ist eine Terminvereinbarung erforderlich. Erreichbar ist das Galerie-Team von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 9 bis 15 Uhr per Telefon, 02631 802 494, oder per E-Mail an stadtgalerie@neuwied.de. Gern können dabei Wunschtermine angegeben werden. Wochentags ist der erste Termin 14 Uhr, der letzte 17.30 Uhr. Weitere Informationen finden sich im Internet unter www.neuwied.de/galerie.html. Ein Bick darauf lohnt sich, da man aufgrund der schwankenden Inzidenzwerte die tagesaktuelle Entwicklung berücksichtigen muss.

Die Galerie weitet ihr Angebot aus und hat künftig auch montags und dienstags geöffnet. Öffnungszeiten sind nun Montag bis Freitag, 14 bis 18 Uhr, Samstag, Sonntag und Feiertag 12 bis 18 Uhr.

Bitte folgende Corona-Regeln beim Besuch der Galerie beachten: Mund- und Nasenschutz tragen, Hände desinfizieren, Personalien auf Zettel eintragen, Mindestabstand von 1,5 Meter wahren. Für eventuelle Wartezeiten bittet das StadtGalerie-Team um Verständnis.

Fotos: Häuserzeilen und ein pulsierendes Straßenleben: Mit LEGO® wird man schnell zum Stadtplaner. Auch der legendäre Bulli lässt sich mit LEGO®-Steinen nachbauen.