KREIS ALTENKIRCHEN. Einführung der neuen Kirchenleitung im Rheinland

Fünf Abgeordnete des Evangelischen Kirchenkreises Altenkirchen wählten im Januar digital bei der jüngsten Landessynode neue Kirchenleitungsmitglieder der Evangelischen Kirche im Rheinland (EKiR). Dr. Thorsten Latzel wurde dabei zum neuen Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland gewählt. Seine Amtseinführung und die der weiteren Kirchenleitungsmitglieder, ebenso die Verabschiedung der ausgeschiedenen Mitglieder und von Präses Manfred Rekowski, der nun in den Ruhestand tritt, kann erneut pandemiebedingt nicht in großer Runde gefeiert werden. Doch nicht nur die hiesigen Abgeordneten, sondern alle Interessierten, können diesen Einführungsgottesdienst am Samstag, 20. März, 11 Uhr, live im WDR-Fernsehen oder per livestream verfolgen.

Bei dem Gottesdienst, der aus der Düsseldorfer Johanneskirche übertragen wird, ist die Altenkirchener Superintendentin Andrea Aufderheide als Liturgin mit dabei; ebenso wird Aufderheide, die seit 2005 als nebenamtliches Mitglied der Kirchenleitung angehört, in dem kurzen Festakt moderierend mitwirkend. Sie freut sich auf diese Dienste für ihre ehemaligen und neuen Kollegen.

Viele Jahren der Zusammenarbeit verband sie mit dem scheidenden Präses Manfred Rekowski und den ausscheidenden Kirchenleitungsmitgliedern. Künftig wird Dr. Thorsten Latzel, bislang Direktor der Evangelischen Akademie Frankfurt/Main, als Vorsitzender (Präses) von Landessynode und Kirchenleitung der rheinischen Kirche wirken.

Wann der neue Präses erstmals in den Kirchenkreis Altenkirchen kommen wird, ist derzeit noch von der Pandemielage abhängig. Grob geplant ist eine Kirchenleitungs-Visitation des Kirchenkreises Altenkirchen für 2022. Aber es gibt Hoffnungszeichen, dass Präses Latzel vielleicht schon beim Jubiläum der Kirche in Oberwambach (150 Jahre) am Reformationsfest 2021 in die Kirchengemeinde Almersbach kommen könnte.

Als Gäste beim Festgottesdienst an Samstag in Düsseldorf werden u.a. der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet, der Kölner Erzbischof Rainer Maria Kardinal Woelki und der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm erwartet.

Bedford-Strohm, der im Herbst 2021 nicht für eine erneute Amtszeit als Ratsvorsitzender der EKD kandidieren will, war zuletzt im Sommer 2018 Prediger und Ehrengast beim Männersonntag im Kirchenkreis Altenkirchen in Daaden und genoss diesen Tag vor Ort.

Foto: Wie hier 2018, bei seinem Besuch zum Männersonntag im Kirchenkreis Altenkirchen in Daaden, kann Superintendentin Andrea Aufderheide (links) den EKD-Ratsvorsitzenden Heinrich Bedford-Strohm (rechts) am kommenden Samstag erneut begrüßen. Anlässlich des Gottesdienstes zum Kirchenleitungs-Wechsel in der Evangelischen Kirche im Rheinland wird Andrea Aufderheide – diesmal in ihrer Funktion als langjähriges Kirchenleitungsmitglied – den EKD-Ratsvorsitzenden in der Düsseldorfer Johanniskirche begrüßen. Aufderheide wirkt in Gottesdienst und beim Festakt mit. Der Gottesdienst, der pandemiebedingt nur im kleinen Rahmen stattfinden kann, wird live im WDR-Fernsehen am 20. März, 11 Uhr, übertragen. Foto: Archiv/Kirchenkreis Altenkirchen.

Foto: Dr. Thorsten Latzel (vorne) wird als Nachfolger von Präses Manfred Rekowski bei einem Festgottesdienst am kommenden Samstag, 11 Uhr, in der Düsseldorfer Johanniskirche in sein neues Amt als Vorsitzender (Präses) von Landessynode und Kirchenleitung der rheinischen Kirche eingeführt. Ebenso weitere Kirchenleitungsmitglieder. Die Altenkirchener Superintendentin Andrea Aufderheide wirkt als Liturgin bei dem im WDR-Fernsehen und per Livestream übertragenen Gottesdienst mit. Foto: ekir.de/Hans-Jürgen Bauer