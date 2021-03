Veröffentlicht am 17. März 2021 von wwa

KREIS NEUWIED – Landkreis Neuwied ist MINT-Regionalpate – Kreis setzt sich mit den Projekten „IT2School“ und „KiTec“ für kostenlose MINT-Bildung in den Schulen ein

Die Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) sind allgegenwärtig und eröffnen vielseitige berufliche und persönliche Chancen für junge Menschen. Das Bildungsministerium Rheinland-Pfalz und die Wissensfabrik – Unternehmen für Deutschland e.V. haben eine zweijährige Kooperationsvereinbarung geschlossen. Ziel der Kooperation ist es durch das Regionalpatenprogramm Schulen die Umsetzung der Wissensfabrik-Bildungsprojekte „IT2School – Gemeinsam IT entdecken“ und „KiTec – Kinder entdecken Technik” zu ermöglichen. Mit Hilfe dieses Programms können im Landkreis Neuwied ausgewählte Schulen kostenlos die Bildungsprojekte ab Frühjahr 2021 umsetzen. Ebenfalls wird für das Staatliche Studienseminar für das Lehramt an Grundschulen in Neuwied eine „KiTec“-Kiste bereitgestellt.

Der 1. Kreisbeigeordnete und Dezernent Michael Mahlert legt die Bedeutung des Programms für die MINT-Region Neuwied in der Online-Pressekonferenz dar: „Bildung ist ein entscheidender Kernpunkt im Landkreis Neuwied. Wir sind sehr froh, dass durch die innovativen MINT-Projekte schon in der Schule die Begeisterung für MINT-Themen bei Kindern und Jugendlichen gefördert wird. Dies wirkt sich ebenfalls positiv auf das spätere Berufsleben aus! Sowohl die Kinder, Jugendlichen, Schulen, die Betriebe und damit letztendlich die gesamte Region werden von dem Programm profitieren.“

Die zwei Projekte setzen auf eine kreative Wissensvermittlung. „KiTec“ richtet sich an Grundschulen und erklärt technische Zusammenhänge im Alltag spielerisch. Die Kisten enthalten Werkzeug, Holz und Kleinteile. Kinder können Bauprojekte entwickeln, konstruieren und umsetzen. Bei „IT2School“ lernen Schüler und Schülerinnen weiterführender Schulen IT-Prozesse verstehen und selbst gestalten. Hierbei werden Themen wie Daten, Programmiersprache, Kommunikation und das Zusammenspiel von Hard- und Software behandelt. Durch diese Projekte wird die frühe MINT-Begeisterung gefördert.

Bereits im letzten Jahr konnten „KiTec“-Kisten an die Grundschule Heddesdorfer Berg und die Grundschule Gutenberg-Schule Dierdorf vermittelt werden – mit sehr positiver Resonanz. „Das ist mit Sicherheit eine gute Methode, die Motivation für Ausbildungs- und Studiengänge im MINT-Bereich schon sehr früh zu fördern“, freut sich Peter Jung, Bürgermeister der Stadt Neuwied, der sich gemeinsam mit Mahlert in der Grundschule Heddesdorfer Berg selbst ein Bild von der „KiTec“-Kiste machen konnte. „Wir Schulen erhalten damit eine tolle zusätzliche Möglichkeit, die MINT-Bildung sowie das MINT-Interesse unserer Schüler und Schülerinnen weiter zu entfachen“, zeigt sich Schulleiterin Gerhild Löbker begeistert. Bei den Projekten übernimmt das Bildungsbüro Neuwied die Koordination und steht als Ansprechpartner für interessierte Schulen und Unternehmen zur Verfügung. Nähere Informationen gibt es bei Bildungsmanagerin und –monitorerin Laura Schaaf (laura.schaaf@kreis-neuwied.de).

Foto: Die Grundschule Heddesdorfer Berg freut sich schon bald mit der „KiTec“-Kiste zu arbeiten. (v.l.): Peter Jung (Bürgermeister der Stadt Neuwied), Gerhild Löbker (Schulleiterin an der Grundschule Heddesdorfer Berg), Laura Schaaf (kommunale Bildungsmanagerin/Bildungsmonitorerin), Michael Mahlert (1. Kreisbeigeordneter), Indra Günster und Kristin Koch (Lehrerinnen an der Grundschule Heddesdorfer Berg)