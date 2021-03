Veröffentlicht am 17. März 2021 von wwa

ALTENKIRCHEN – Sachbeschädigung an einem Pkw in Altenkirchen

Am Montag, 15. März 2021, wurde in der Zeit zwischen 07.30 bis 13.20 Uhr ein auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in Altenkirchen, Siegener Straße, abgestellter Pkw beschädigt. Unbekannte Täter schlugen die Scheibe der Fahrertür ein. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Quelle: Polizei