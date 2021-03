Veröffentlicht am 17. März 2021 von wwa

ALTENKIRCHEN – Versuchter Einbruchsdiebstahl in ein Café in der Bahnhofstraße in Altenkirchen

In der Zeit von Sonntag, 14. bis Montag, 15. März 2021, zwischen 17.30 und 08.30 Uhr, versuchte eine unbekannte Täterschaft, in ein Café in der Bahnhofstraße in Altenkirchen einzubrechen. Den Tätern gelang es nicht, die Eingangstür gewaltsam zu öffnen. Somit konnte das Gebäude nicht betreten werden. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Quelle: Polizei