CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – 16 neue Corona-Infektionen und ein Todesfall im Landkreis Altenkirchen

CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – Informationen der Kreisverwaltung Altenkirchen zum Corona-Virus – Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen: 16 Neuinfektionen am Dienstag – Inzidenz bei 130,4 – Impfungen laufen weiter

Die Fallzahlen zum Corona-Virus mit Stand von Montagnachmittag, 16. März 2021, um 15 Uhr: Seit Beginn der Pandemie gab es 2969 laborbestätigte Infektionen im Kreis Altenkirchen, das sind 16 mehr als am Montag, 15. März 2021. Die Zahl der mit oder an Corona Verstorbenen steigt auf insgesamt 73, in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld ist eine 91jährige Frau gestorben. Geheilt sind 2.312 Personen, stationär behandelt werden jetzt 35 Menschen aus dem Landkreis. Aktuell sind insgesamt 584 Menschen positiv auf eine Corona-Infektion getestet, bei 380 liegt die britische Mutation vor, in zwei Fällen wurde die südafrikanische Mutation nachgewiesen. In 70 Fällen finden noch Untersuchungen auf Mutationen statt. Die Sieben-Tage-Inzidenz wurde vom Landesuntersuchungsamt (LUA) in Koblenz bei 130,4 gemeldet. Der Landeswert lag bei 61,5.

Im Impfzentrum in Wissen fanden am Dienstag 165 Erstimpfungen statt. Nachdem die Bundesregierung die Corona-Impfungen mit dem Impfstoff Astra Zeneca vorsorglich ausgesetzt hat, wurden noch am Montagnachmittag auch im Impfzentrum für den Kreis Altenkirchen in Wissen die laufenden Impfungen mit diesem Impfstoff eingestellt. Am Dienstag fanden rund 250 mit Astra Zeneca geplante Impfungen nicht statt, für den Rest der Woche waren keine Impfungen mit Astra Zeneca vorgesehen. Über neue Termine werden die betroffenen Personen per E-Mail oder postalisch informiert. Zwischenzeitlich teilt das Land mit, dass ab Mittwoch (17. März) alle geplanten Impftermine stattfinden, jedoch mit Impfstoffen von Biontech-Pfizer und Moderna. Zweitimpftermine mit Astra Zeneca stehen erstmals ab 17. April an. Dazu wird es dann aktuelle Informationen geben. Bislang fanden im Impfzentrum rund 2290 Erstimpfungen mit Astra Zeneca statt.

Die aktualisierte Corona-Statistik für den Kreis Altenkirchen

Zahl der seit Mitte März 2020 kreisweit Infizierten: 2.969

Steigerung zum 15. März: +16

Aktuell Infizierte: 584

Geheilte: 2.312

Verstorbene: 73/+1

in stationärer Behandlung: 35

7-Tage-Inzidenz: 130,4

Impfzentrum Wissen: 7.667 Erstimpfungen (+165), 1.962 Zweitimpfungen

Der Überblick nach Verbandsgemeinden

Altenkirchen-Flammersfeld: 1.003/+7

Betzdorf-Gebhardshain: 610/+5

Daaden-Herdorf: 341/+1

Hamm: 216/+2

Kirchen: 443

Wissen: 356/+1