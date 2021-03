Veröffentlicht am 16. März 2021 von wwa

MARIENHAUSEN – Diebstahl von Blumentöpfen in Marienhausen

In der Nacht von Samstag, 06. auf Sonntag, den 07. März 2021, wurden im Kastanienweg in Marienhausen drei Blumentöpfe durch eine unbekannte Täterschaft entwendet. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei