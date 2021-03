Veröffentlicht am 16. März 2021 von wwa

HERDORF – Pkw kommt von der K 101 ab

Am Montagmorgen. 15. März 2021, gegen 05:30 Uhr befuhr ein 32jähriger Pkw-Fahrer die Kreisstraße 101 aus Kirchen-Offhausen kommend in Richtung Herdorf-Dermbach. Im Verlauf einer scharfen, unübersichtlichen Linkskurve kam der Pkw vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit von der Straße ab und blieb in einem angrenzenden Waldstück liegen. Der Fahrer blieb unverletzt. Quelle: Polizei