Veröffentlicht am 16. März 2021 von wwa

ATZELGIFT – Küchenbrand in Atzelgift – zwei Personen verletzt

Am Montag, 15. März 2021, wurden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zu einem gemeldeten Küchenbrand in einem Einfamilienhaus in Atzelgift gerufen. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass ein Topf mit Öl in Brand geraten war. Der Brandherd konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Luckenbach schnell gelöscht werden, so dass lediglich die Dunstabzugshaube in Mitleidenschaft gezogen wurde. Zwei Bewohner des Anwesens, eine 29jährige Frau und deren einjähriges Kind, wurden mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht. Quelle: Polizei