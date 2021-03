CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – 21 Corona-Neuinfektionen im Landkreis Altenkirchen

Veröffentlicht am 15. März 2021 von wwa

CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – Informationen der Kreisverwaltung Altenkirchen zum Corona-Virus – Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen: 21 Neuinfektionen – Inzidenz steigt auf 142,1

Die Fallzahlen zum Corona-Virus mit Stand von Montagnachmittag, 15. März 2021, um 15 Uhr: Seit Beginn der Pandemie gab es 2.953 laborbestätigte Infektionen im Kreis Altenkirchen, das sind 21 mehr als am Sonntag, 14. März. Geheilt sind 2.311 Personen, stationär behandelt werden jetzt 30 Menschen aus dem Landkreis, 72 Menschen sind verstorben. Aktuell sind insgesamt 570 Menschen positiv auf eine Corona-Infektion getestet, bei 357 liegt die britische Mutation vor, in einem Fall wurde die südafrikanische Mutation nachgewiesen. In 71 Fällen finden noch Untersuchungen auf Mutationen vor. Die Sieben-Tage-Inzidenz wurde vom Landesuntersuchungsamt (LUA) in Koblenz mit Stand von 14.10 Uhr bei 142,1 gemeldet. Der Landeswert lag bei 61,2.

Derzeit sind die DRK-Krankenhäuser in Altenkirchen und Kirchen stark vom Infektionsgeschehen betroffen, in Altenkirchen sind 38 Personen, Beschäftigte und Patienten, positiv betroffen, in Kirchen mindestens 13. Im Impfzentrum in Wissen fanden am Montag 302 Erstimpfungen statt.

Die aktualisierte Corona-Statistik für den Kreis Altenkirchen

Zahl der seit Mitte März 2020 kreisweit Infizierten: 2.953

Steigerung zum 14. März: +21

Aktuell Infizierte: 570

Geheilte: 2.311

Verstorbene: 72

in stationärer Behandlung: 30

7-Tage-Inzidenz: 142,1

Impfzentrum Wissen: 7.502 Erstimpfungen (+302), 1.962 Zweitimpfungen

Der Überblick nach Verbandsgemeinden

Altenkirchen-Flammersfeld: 996

Betzdorf-Gebhardshain: 605

Daaden-Herdorf: 340

Hamm: 214

Kirchen: 443

Wissen: 355

Die Schnelltestzentren an den DRK-Krankenhäusern in Altenkirchen (Leuzbacher Weg 21) und Kirchen (Lindenstraße 7) sind wie folgt geöffnet:

• Altenkirchen: montags bis freitags, 11 bis 16 Uhr

• Kirchen: montags bis freitags, 8 bis 16 Uhr

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Es wird gebeten, einen gültigen Personalausweis und die Krankenversicherungskarte mitzuführen. Weitere Anlaufstellen für Schnelltests veröffentlicht das Land online: https://corona.rlp.de/de/testen/ Mit Datum vom 15. März sind dort kreisweit 14 Teststellen ausgewiesen, weitere sollen folgen. Hier gibt es auch Informationen für Arztpraxen, Apotheken, Rettungs- und Hilfsorganisation, die Schnelltests anbieten wollen.