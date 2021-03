Veröffentlicht am 15. März 2021 von wwa

SALZBURG – Verkehrsunfall auf der B 414 – mehrere Fahrzeuge beteiligt – eine Person verletzt

Am Montagnachmittag, 15. März 2021, gegen 15.00 Uhr kam es auf der B 414 in der Gemarkung Salzburg zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen. Ein PKW überholte einen LKW, musste jedoch auf Grund von Gegenverkehr frühzeitig einscheren und streifte hierbei den überholten LKW. Der herannahende PKW im Gegenverkehr lenkte seinen PKW nach rechts auf die Bankette, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Durch die unbefestigte Bankette kam er leicht ins Schleudern, kam zurück auf die Fahrbahn und stieß im Gegenverkehr mit einem hinter dem LKW fahrenden PKW zusammen. Eine Person wurde verletzt, Sachschaden entstand an insgesamt vier Fahrzeugen. Die B 414 war für die Dauer von eineinhalb Stunden gesperrt. Quelle: Polizei