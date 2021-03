Veröffentlicht am 15. März 2021 von wwa

WISSEN – Kindertagesstätte dient als Wahllokal

Seit langem dient die Kindertagesstätte „Villa Kunterbunt“ im Wissener Stadtteil Köttingerhöhe als Wahllokal. So auch am Sonntag, 14. März 2021, bei der Wahl des reinland-pfälzischen Landtags. Zu sehen ist hier der Wahlvorstand sowie ein Bürger nach dem Abgeben seiner Stimme und das Auszählen der Stimmzettel nach 18 Uhr. In dem Gebäude befand sich übrigens einmal die Schule der einstmals selbstständigen Gemeinde Köttingerhöhe. (bt) Fotos: Bernhard Theis