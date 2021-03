Veröffentlicht am 14. März 2021 von wwa

A K T U E L L – Schwerer Verkehrsunfall in Bad Marienberg – Unfallstelle weiträumig umfahren!

Am Sonntagabend, 14. März 2021 ereignete sich in Bad Marienberg, auf der Langenbacher Straße, in Höhe der ARAL-Tankstelle ein schwerer Verkehrsunfall. Die Unfallstelle ist aktuell nach Mitteilung der Polizei nicht passierbar. Es sind zahlreiche Rettungskräfte und auch ein Hubschrauber im Einsatz. Zum Unfallhergang werden noch keine Angaben gemacht. Die Polizei bittet die Unfallstelle großräumig zu umfahren. Quelle Polizei