KREIS ALTENKIRCHEN – „vhs.wissen live“: Drei neue Vorträge – Kreisvolkshochschule Altenkirchen beteiligt sich weiter an bundesweiter Online-Vortragsreihe

Sich der veränderten Normalität kreativ anzupassen ist die zentrale Herausforderung in dieser Zeit. Mit einer ganzen Reihe von Vorträgen beteiligt sich daher die Altenkirchener Kreisvolkshochschule (KVHS) an dem digitalen Wissenschaftsprogramm „vhs.wissen live“. Es bietet die Möglichkeit, hochkarätige Vorträge von Experten aus Wissenschaft und Gesellschaft digital vom heimischen Rechner aus zu verfolgen und anschließend mit ihnen zu diskutieren. Die Vorträge werden live gestreamt, eine Teilnahme ist somit von überall aus möglich, sofern eine stabile Internetverbindung vorhanden ist.

In der zweiten März-Hälfte stehen folgende, auch einzeln belegbare Vorträge auf dem Programm:

• Donnerstag, 18. März, 19.30 Uhr:

„Zwischen Street-Art und Poesie: Cy Twombly im Museum Brandhorst“

Der in Lexington, Virginia, geborene Cy Twombly (1928-2011) ist einer der einflussreichsten Künstler der Gegenwart. Ausgehend vom abstrakten Expressionismus entwickelte er einen eigenwilligen gestischen Stil mit schriftartigen, „linkischen“ Zeichen, die er auf großformatigen Leinwänden ins Monumentale steigert. Kein anderer Künstler des 20. Jahrhunderts hat sich dabei so bedingungslos auf den „Nullpunkt“ der modernen Kunst eingelassen wie Twombly. Schreibübungen von Kindern, gedankenverlorenes Gekritzel und Graffitis auf Hauswänden dienen ihm als zeitgenössische Ausgangspunkte, um den Erfahrungsgehalt mythischer Erzählungen zu aktualisieren und einen Bogen zu den großen Themen der mediterranen Kulturgeschichte zu spannen. Mit mehr als 200 Werken – Gemälde, Skulpturen, Zeichnungen und Fotografien – aus unterschiedlichen Schaffensperioden verfügt die Sammlung Brandhorst über die bedeutendsten Bestände des Künstlers in Europa. „Streifen Sie mit Direktor Achim Hochdörfer durch die Ausstellungsräume und erfahren Sie, wie Cy Twombly bei der Gestaltung seiner späten ‚Rosen‘-Bilder Verse bekannter Lyriker einfließen ließ“, lädt die KVHS ein. Achim Hochdörfer ist Direktor des Museums Brandhorst in München. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem Museum Brandhorst statt.

• Dienstag, 23. März, 19.30 Uhr:

„Doping und Schattenwirtschaft statt olympischer Idee: Wie krank ist der Sport?“

Es hört einfach nicht auf: Immer wieder werden Sportler beim Dopen erwischt, in nicht wenigen Ländern wird der Betrug staatlich organisiert, um mit Titeln und Medaillen zu glänzen. Bei der Vergabe von prestigeträchtigen Großereignissen – von Weltmeisterschaften im Fußball bis hin zu den Olympischen Spielen – wird getrickst und sogar geschmiert. Hinzu kommen kommerzielle Auswüchse wie die mögliche Gründung einer europäischen Superliga im Fußball, in der die reichsten Vereine unter sich blieben. Die Corona-Pandemie vertieft die Spaltung zwischen armen und reichen Vereinen und Verbänden wahrscheinlich noch. Claudio Catuogno ist stellvertretender Ressortleiter Sport und Thomas Kistner berichtet seit langem von den Olympischen Spielen und den Welt- und Europameisterschaften im Fußball für die Süddeutsche Zeitung, die Kooperationspartner der Veranstaltung ist.

• Mittwoch, 24. März, 19.30 Uhr:

„Sklaverei: Eine globale Perspektive“

Neben Familie und Religion gehört Sklaverei zu den wohl am weitesten verbreiteten sozialen Phänomenen der Menschheitsgeschichte. Während Sklaverei typischerweise vor allem mit der Plantagensklaverei in den amerikanischen Südstaaten verbunden wird, verbergen sich hinter diesem Begriff eine Vielzahl von Konstellationen, Praktiken und Abhängigkeitsverhältnissen. Sklaverei fand sich in vielen Teilen der Welt und zu allen Zeiten und sie ist bis heute nicht vorbei. Vor diesem Hintergrund zeichnet der Vortrag an einigen Beispielen die Geschichte der Sklaverei von der Antike bis ins 21. Jahrhundert nach. Referent ist Professor Dr. Andreas Eckert, Historiker und Afrikawissenschaftler an der Humboldt-Universität Berlin. 2007 war er Gastprofessor an der Harvard University.

Kooperationspartner der Reihe „vhs.wissen live“ sind die Volkshochschule Süd-Ost im Landkreis München und der Zweckverband Volkshochschule im Landkreis Erding. Eine Anmeldung bei der Kreisvolkshochschule Altenkirchen ist erforderlich (Kontakt: Web: vhs.kreis-ak.eu, Tel.: 02681-812212, Email: kvhs@kreis-ak.de). Danach gibt es einen Link, mit dem man sich in Vortrag und Chat zuschalten kann. Die Teilnahme ist in diesem Semester für alle Vorträge kostenfrei. Fotos: privat

Foto: 1 Achim Hochdörfer ist Direktor des Museums Brandhorst in München. Er referiert am 18. März.

Foto: 2 Claudio Catuogno ist stellvertretender Ressortleiter Sport bei der Süddeutschen Zeitung, er spricht am 23. März bei „vhs.wissen-live“.