Veröffentlicht am 17. März 2021 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – „Digitale Suchtprävention in Schule und Jugendarbeit“: Online-Fortbildung für pädagogische Fachkräfte – Die „blu:app“ als digitaler Begleiter für die Hosentasche – Informationen zu Süchten und Suchtverhalten

Durch die rasanten Veränderungen in der digitalen Lebenswelt sehen sich die Suchthilfe, die Schulen und die Jugendarbeit herausgefordert, neue Methoden der Wissensvermittlung zu entwickeln, um Jugendliche in ihrer Kommunikations- und Lebenswelt erreichen zu können. Die „blu:app“ und „blu:prevent“ sind die Antworten darauf, wie Fachkräfte, die suchtpräventiv mit jungen Menschen arbeiten wollen, zeitgemäße und innovative Tools an die Hand bekommen, um junge Menschen zu erreichen. Sie bieten neue Möglichkeiten in der digitalen Suchtprävention mit dem Ziel, Erlebnisse zu schaffen, aber auch Wissen zu vermitteln, welches jungen Menschen hilft, sich konstruktiv mit dem Thema „Sucht – und Freiheit“ auseinanderzusetzen. „blu:prevent“ ist die Suchtpräventionsarbeit des Suchthilfeverbandes Blaues Kreuz in Deutschland, die „blu:app“ ist ein digitales Angebot des Blauen Kreuzes und fokussiert darauf, Nutzerinnen und Nutzer niedrigschwellig über unterschiedliche Süchte beziehungsweise Suchtverhalten zu informieren.

„In Deutschland wachsen über 2,65 Millionen Kinder in suchtbelasteten Familien auf. Mehr als 600.000 junge Menschen gelten als medienabhängig. Besonders heranwachsende Kinder und Jugendliche sind gefährdet, sich in Medienwelten oder im Konsum von zum Beispiel Alkohol oder Cannabis zu verlieren. Die aktuelle Corona-Krise verstärkt die Suchtgefahren: Laut aktuellen Berichten stieg der Verkauf von legalen Drogen für den Heimkonsum im März bei Zigaretten um 47 Prozent oder Bier um 36 Prozent. Alarmierende Zahlen. Aber auch jenseits von Corona suchen junge Menschen in der Mediennutzung und Substanzen ein Gegenmittel für soziale Isolation, Angst, Stress und Langeweile“, so der Leiter von „blu:prevent“, Benjamin Becker.

Am 23. März in der Zeit von 14 bis 16 Uhr ist er Referent einer Online-Fortbildung von Kreisverwaltung und Kreismedienzentrum sowie der Fachstelle für Suchtprävention des Diakonischen Werks Altenkirchen für pädagogische Fachkräfte: „Digitale Suchtprävention in Schule und Jugendarbeit“. In der Veranstaltung geht es darum, die „blu:app“ sowie das Onlinemodul „blu:interact“ vorzustellen sowie deren Einsatzmöglichkeiten im Präsenz- und Distanzunterricht und in der außerschulischen Jugendarbeit aufzuzeigen. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Den entsprechenden Zugangslink erhalten die Teilnehmer vor Veranstaltungsbeginn per Mail. Im Anschluss an die Veranstaltung besteht zudem die Möglichkeit, sowohl technische als auch fachliche Unterstützung bei der Umsetzung vor Ort zu erhalten.

Vor Veranstaltungsbeginn ist es notwendig, sich die „blu:app“ kostenfrei unter dem Suchbegriff „blu:app“ oder „vollfrei“ für Apple-Geräte über den App Store und für Android-Geräte bei Google Play herunterzuladen und sich bei „blu:interact“ zu registrieren. Anmeldeschluss ist der 16. März.

Weitere Informationen und Anmeldung: Yvonne Müller-Berndt, Kreisverwaltung Altenkirchen, Tel.: 02681-812596, E-Mail: yvonne.mueller-berndt@kreis-ak.de

Hintergrundinformationen: Die kostenfreie „blu:app“, der mehrfach ausgezeichnete „Coach“ für die Hosentasche von „blu:prevent“, der Suchtpräventionsarbeit des Blauen Kreuzes in Deutschland, wurde vollständig überarbeitet und ist nun noch persönlicher und informativer. Mit neuen Themengebieten, neuem Design und digitalem Chatbot setzt „blu:prevent“ auf Innovation und bietet damit etwas, das Jugendliche immer selbstverständlicher einfordern: digitale Tools und Coaching. Die „blu:app“ ist für Jugendliche da, besonders in Krisenzeiten, wenn sie Begleitung brauchen. Mit Chat-Angebot und neuen Funktionen unterstützt die „blu:app“ Jugendliche dabei, frei von zeitlichen, räumlichen und sprachlichen Hindernissen nach eigenen Bedürfnissen und Interessen durch elf verschiedene Themenbereiche der „blu:app“ zu surfen. Mit Modulen der Selbsterfahrung, Information und Unterhaltung in Kombination mit einem digitalen Begleiter (Chatbot) bietet die „blu:app“ eine innovative Möglichkeit zeitgemäßer Suchtprävention