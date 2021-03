Veröffentlicht am 18. März 2021 von wwa

ALTENKIRCHEN – 1.000 Lichtblicke für treue und neue Kunden sowie für Gäste – Aktionskreis Altenkirchen und Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld sagen Danke

Ein schönes Geschenk – das soll es sein, das Raiffeisenland Poster Lichtblicke. Ein Geschenk, das die hiesigen Einzelhändler nun ihren Kunden machen dürfen, als Dank für deren Treue und das Einkaufen vor Ort trotz oder eben gerade wegen des Lockdowns, der gerade die kleineren Einzelhändler arg beutelt, die aber mit ihren Läden dazu beitragen, das Leben in den ländlichen Städtchen lebenswert zu machen. Hier ist das Einkaufen noch persönlich, mit Beratung und netten Gesprächen von Mensch zu Mensch verbunden.

Die Geschenk-Idee stammt von Roland Böhringer aus Bachenberg, der diese 1.000 Poster im Format Din A2 produzierte und für diesen Zweck spendete: „Ich wollte mit diesen Lichtblicken ein wenig zur Stimmungsaufhellung beitragen, in dieser nicht leichten Zeit“. Unterstützung erhielt Böhringer, der immer wieder mit kreativen Projekten für das Raiffeisenland neue Impulse setzt, vom Ersten Beigeordneten der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld, Rolf Schmidt-Markoski, der begeistert war, sich für das attraktive Poster und die damit verbundene Idee herzlich bedankte und den Aktionskreis Altenkirchen ins Spiel brachte. „Die Fotos und Aktionen von Roland Böhringer sind sehr inspirierend und auch für die touristische Arbeit der Verbandsgemeinde von Nutzen. Schließlich stärken sie das Heimatbewusstsein der Menschen, die im Raiffeisenland leben“, so der Beigeordnete bei der Vorstellung des Raiffeisenland-Posters.

Aktionskreismitglied Solveig Prusko, die Böhringers Raiffeisenland-Kalender und Postkarten kennt und in gutem Kontakt mit dem Fotografen steht, besprach das Projekt Lichtblicke mit Majed Mostafa, Vorstandsmitglied des Aktionskreises Altenkirchen e.V. – einem Zusammenschluss von verschiedenen Unternehmen der Stadt und der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld.

Ebenfalls von der Idee angetan, bot der Vorstand spontan an, diese über die Mitglieder im Einzelhandel an die Menschen hier zu verteilen. Ganz nach dem Raiffeisen-Motto: „Was einer nicht schafft, schaffen viele.“ Roland Böhringer zur Poster-Idee: „Im Raiffeisenland gibt es viel zu erleben – wenn man die ‚Entdeckerbrille‘ aufsetzt und im Alltäglichen das eigentlich Besondere zulässt. So erreichen uns immer wieder Lichtblicke in einer Zeit, in der man nur eingeschränkt in die Ferne schweifen kann. Und warum auch – wir leben hier in einer besonderen Region!“

Interessenten außerhalb der Verbandsgemeinde können das Poster gegen eine Schutzgebühr und Versandkosten online bestellen unter www.innenland.com