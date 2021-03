Veröffentlicht am 16. März 2021 von wwa

ALTENKIRCHEN – Ein Quadratmeter Ernteglück – Onlinevortrag mit Erfahrungsaustausch

Frische Möhren, knackiger Mangold oder Feldsalat für den Winter – eigenes Bio-Gemüse zu ernten, ist eine tolle Sache. Doch wie fängt man an? Dieser Onlinevortrag macht Anfängern Mut zum ersten Schritt und zeigt mit zahlreichen Bildern und Tipps, dass selbst im kleinsten Garten Platz fürs Ernteglück ist. Referentin ist Julia Hilgeroth-Buchner. Der Termin ist am Freitag, 19. März 2021, von 19:30 bis 21:00 Uhr. Anmeldung erforderlich unter: volker.vieregg@unikum-regionalladen.de

Regionale Samen-Tauschbörse vor dem Regionalladen UNIKUM, in der Bahnhofstraße 26, in Altenkirchen am Samstag, 20. März von 09:00 bis 13:00 Uhr. Es besteht die Möglichkeit, mitgebrachte Gemüse- und BlumenSamen zu tauschen oder gegen geringes Geld oder Spende zu erwerben. Denn jetzt ist gerade die beste Zeit, Salat und Co. selbst auszusäen. Samen zum Abgeben können natürlich gerne auch schon vor diesem Termin im Laden abgegeben werden. Bitte Masken-Pflicht und AHA-Regeln beachten. Kontakt: olaf.riesner-seifert@unikum-regionalladen.de Veranstalter ist der Förderverein für nachhaltiges regionales Wirtschaften e.V. in Kooperation mit dem Interkulturellen Garten Altenkirche