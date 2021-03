Veröffentlicht am 15. März 2021 von wwa

CORONA – LANDKREIS NEUWIED – Anmeldeportal für Corona-Tests im Schnelltestzentrum Neuwied eröffnet – Landrat kritisiert fehlende Unterstützung für Kommunen

Mit der Eröffnung des Schnelltestzentrums in der Rudolf-Diesel-Str. 10 (Standort Fieberambulanz) in Neuwied ist ein weiterer Baustein in der Pandemie-Bekämpfung im Kreis Neuwied gelegt. „Das Testzentrum ergänzt die Schnelltestmöglichkeiten, die in den Verbandsgemeinden und in der Stadt bestehen bzw. gerade vorbereitet werden. Es ist uns wichtig, dass möglichst viele sichere Tests für die Menschen im Landkreis angeboten werden“, betont Landrat Achim Hallerbach.

Wer sich im Testzentrum des Landkreis Neuwied kostenlos testen lassen möchte und keine Krankheitssymptome hat, muss über die Internetseite des Kreises oder die Corona-Seite des Kreises zwingend einen Termin vereinbaren: www.corona-kreis-neuwied.de oder www.kreis-neuwied.de unter „Bürgerservice -Terminservice / Corona-Testzentrum Neuwied“.

Das neue Testangebot ist von Montag bis Freitag von 17 bis 19 Uhr als Drive-In Service geöffnet. „Obwohl die Kreise, Städte und Verbandsgemeinden, was die EDV-Unterstützung und Ausführungsvorgaben betrifft, mit den Problemen der Umsetzung alleine gelassen werden, konnten wir uns selbst helfen und haben eigene Lösungen gefunden, um das Schnelltestzentrum für die Bürger/innen optimal nutzen zu können“, teilt Landrat Achim Hallerbach mit.

Wer einen Termin vereinbart, erhält einen QR-Code und eine Terminbestätigung. Beides ist neben dem Personalausweis oder einem vergleichbaren Ausweisdokument zum Test mitzubringen. Zur Probenentnahme muss man sein Fahrzeug nicht verlassen. Das Testergebnis kann dann ca. 15 bis 30 Minuten nach dem Abstrich über einen Barcode auf einer Webseite abgerufen werden. Dadurch müssen die Bürger/innen nicht vor Ort auf das Testergebnis warten.

Wer eine schriftliche Bescheinigung benötigt, muss die doctorbox-App auf dem Handy installieren. Der genaue Ablauf wird dem Kunden auch mit der Terminbestätigungsmail mitgeteilt.

„Dank der bewährten Kräfte vom Deutschen Roten Kreuz, der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft, dem Maltester Hilfsdienst und dem Technischen Hilfswerk haben wir unter der Leitung des Krisenstabs in kürzester Zeit das Angebot geschaffen. Wir sind sicher, dass, wenn die Abläufe eingespielt sind und eine entsprechende Nachfrage besteht, wir die Testkapazitäten erhöhen können“, sind sich Landrat Achim Hallerbach und Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Holger Kurz sicher.

Foto: Mit der Eröffnung des Schnelltestzentrums in der Rudolf-Diesel-Str. 10 (Standort Fieberambulanz) in Neuwied ist ein weiterer Baustein in der Pandemie-Bekämpfung im Kreis Neuwied gelegt. Landrat Achim Hallerbach (5.v.l.), DRK-Kreisgeschäftsführerin Kerstin Rexilius-Schuler (4.v.r.) und Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Holger Kurz (4.v.l.) konnten zum Start das beteiligte Team begrüßen. Für den ersten Tag hatten sich 24 Bürger/innen angemeldet. Wer sich testen lassen möchte muss zwingend einen Termin vereinbaren: www.corona-kreis-neuwied.de oder www.kreis-neuwied.de unter „Bürgerservice -Terminservice / Corona-Testzentrum Neuwied. Das neue Testangebot ist von Montag bis Freitag von 17 bis 19 Uhr als Drive-In Service geöffnet.