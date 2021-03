Veröffentlicht am 15. März 2021 von wwa

OBERBIEBER – Entsorgungs-Station an der Gassi-Strecke in Oberbieber

Dass der Heimat- und Verschönerungsverein Oberbieber (HVO) den Grundsatz von Gemeinsamkeit umsetzt, zeigt sich nicht nur im Aufstellen neuer Ruhebänke an schönen Plätzen rund um das Aubachdorf wie jüngst, geleitet von Vorstandsmitglied Nicole Mehlbreuer, an der Grafenwiese beim Wendekreis des Wohngebietes. Denn da dieser Bereich zwischen Grafenwiese und Aubach eine beliebte „Gassi-Strecke“ ist, wurde hier gleich in gemeinsamer Aktion auch eine Entsorgungs-Station für Hunde-Hinterlassenschaften eingerichtet. Die Freie Wählergruppe hat in Zusammenarbeit mit dem CDU-Ortsverband für die Bereitstellung einer Hundekotbox gesorgt. Der HVO hat noch einen zusätzlichen Abfallbehälter auf dem Wiesenweg platziert, damit gefüllte Beutel auch bequem entsorgt werden können. Umliegend wohnende Mitglieder habe zugesagt, für die Leerung sorgen. „Alle Beteiligten hoffen, dass sich die Hundebesitzer der Einrichtungen bedienen“, erklärt der HVO.

Foto: Klaus Becher, Volker Christ, Friedhelm Mehlbreuer und Nicole Mehlbreuer (v.l.) haben die neuste Ruhebank in der Grafenwiese Ecke Narzissenweg aufgestellt. Foto: HVO