Veröffentlicht am 15. März 2021 von wwa

NEUWIED – Auslieferung der Laptops an Grundschulen läuft auf Hochtouren

Der Schulalltag wird künftig deutlich digitaler: Die Stadtverwaltung Neuwied hat mit Fördermitteln des Bundes und des Landes insgesamt rund 500 iPads angeschafft, die nach anfänglichen Lieferschwierigkeiten nun in rascher Folge an die einzelnen Grundschulen verteilt werden. Nun war die Geschwister-Scholl-Schule an der Reihe. Der städtische Beigeordnete Ralf Seemann (links) ist sich sicher, dass dadurch der Unterricht auf eine neue Stufe gestellt werden kann. „Die Pandemie hat uns klar vor Augen geführt, wie wichtig digitales Lernen heutzutage ist. Mit der Ausgabe der iPads an die Schulen sehen wir auch ein Stück Chancengleichheit verwirklicht.“ Die Konrektorin der Geschwister-Scholl-Schule, Celia Zovaka (Mitte), dankte Seemann für die Lieferung. „Damit sind wir für die Zukunft deutlich besser als bisher aufgestellt“, sagte sie. „Unsere Schüler haben Grund zur Freude.“ Sonia Scharf (rechts), vom Schulamt koordiniert in Zusammenarbeit mit dem Amt für IT die Bestellung und Auslieferung der Laptops und ist Ansprechpartnerin für die Umsetzung des Digital-Pakts.