Veröffentlicht am 15. März 2021 von wwa

ALSDORF – Vortäuschen einer Straftat in Alsdorf

Ein junger Mann meldet sich am Freitagabend, 12. März 2021, um 18:30 Uhr bei der Polizei und gab an, dass ein unbekannter Täter sich an seinem Pkw zu schaffen gemacht und einen Reifen zerstochen hätte. Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich jedoch heraus, dass der junge Mann mit seinem Pkw vermutlich aufgesetzt hatte und der Pkw deswegen beschädigt war. Nun wurde gegen ihn ein Strafverfahren eigeleitet. Quelle: Polizei