Veröffentlicht am 14. März 2021 von wwa

ELKENROTH – Sachbeschädigung an einem PKW in Elkenroth

Durch unbekannte Täter wurde in der Zeit zwischen dem 6. und 12. März 2021, in der Kirchstraße in Elkenroth der Pkw eines Mannes auf dem Dach beschädigt. Als Tatwerkzeug kommt, so die Polizei, ein spitzer Gegenstand in Betracht. Quelle: Polizei