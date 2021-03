Veröffentlicht am 14. März 2021 von wwa

DAADEN – Fahren unter BTM Einfluss in Daaden

Durch eine Polizeistreife konnte am Samstagmorgen, 13. März 2021, gegen 02:00 Uhr in Daaden in der Mittelstraße im Rahmen einer Kontrolle bei einem Fahrzeugführer deutliche Anzeichen eines Betäubungsmittelmißbrauchs festgestellt werden. Ein durchgeführter Test bestätigte den Verdacht. Die Fahrt war somit zu Ende und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde nach Entnahme einer Blutprobe eingeleitet. Quelle: Polizei