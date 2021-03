Veröffentlicht am 14. März 2021 von wwa

BETZDORF – Diebstahl eines Versicherungskennzeichens in der Weiherstraße in Betzdorf

An einem vor der Haustür in Weiherstraße in Betzdorf abgestellten Roller wurde das Versicherungskennzeichen entwendet. Dies wurde am 11. März 2021 festgestellt. Wann dieses entwendet wurde konnte nicht genau festgestellt werden. Hinweise bitte an die Polizei Betzdorf. Quelle: Polizei