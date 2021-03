Veröffentlicht am 14. März 2021 von wwa

ALSDORF – Verkehrsunfallflucht in Alsdorf

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte in der Zeit zwischen 11. und 12. März 2021, mit seinem Fahrzeug einen Zaun des Grundstücks in Alsdorf in der Waldstraße 6 und entfernte sich anschließend unerlaubt. Zeugenhinwiese bitte an die Polizei Betzdorf. Quelle: Polizei