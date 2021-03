Veröffentlicht am 13. März 2021 von wwa

STECKENSTEIN – Kaminbrand in Steckenstein

Am späten Freitagnachmittag, 12. März 2021, hieß es für die Freiwilligen Feuerwehren Schönstein und Wissen: Kaminbrand am Kohlschlader Weg in Steckenstein. Beim Eintreffen der Wehrleute schlugen Funken aus dem Schornstein des betroffenen Gebäudes. Umgehend verschaffte sich ein mit Atemschutz ausgerüsteter Trupp einen Eindruck von dem Brandherd. Man räumte den Kamin aus und schaffte die Asche vorsichtig ins Freie. Wegen der beengten Zufahrt konnte die Drehleiter nicht eingesetzt werden.

Personen kamen nicht zu Schaden und auch das Gebäude blieb unversehrt. Im Einsatz waren unter der Leitung von Schönstein Wehrführer Steffen Schmidt 32 Feuerwehrleute mit sechs Fahrzeugen, dazu der DRK-Rettungsdienst und die Polizei. (bt) Fotos: Bernhard Theis